Gli appuntamenti elettorali in città

Prosegue anche l’attività degli altri candidati. Claudio Gemelli (centrodestra) è intervenuto sullo sgombero dell’ex Cnr: "Come per magia sotto le elezioni l’amministrazione prova a fare ciò che avrebbe subito dovuto fare, ogni volta che l’area veniva occupata. Noi non abbiamo più intenzione di tollerare zone franche nella città. Quando l’area sarà comunale garantire la sicurezza con presidi della polizia municipale e vigilanza privata". Claudia Sereni invece punta sugli incontri: sue fine settimana sulla Scandicci del domani. Si parte sabato alle 16.30 a Le Bagnese in piazza Cannicci con ‘Mobilità e ambiente’, insieme a Monia Monni, mentre domenica sempre alle 16.30 a Casellina in piazza Di Vittorio il tema sarà ‘Transizione ecologica e sviluppo della città’. Info: [email protected]