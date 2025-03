Gli anni Ottanta fuori e dentro la città di Firenze

Oggi (ore 18), al circolo Arci Il Girone, in occasione della presentazione del film ’The Missing Boys’ di Davide Catinari, La Chute dedica una giornata alla new wave dentro e fuori da Firenze. ’The Missing Boys’ è un diario generazionale tra rivoluzione punk e la fine degli anni ‘80, la storia dimenticata della scena musicale underground sarda e dei suoi sogni. Ospiti: Bruno Casini (nella foto), scrittore, promoter, storico agitatore culturale, personaggio fondamentale nella costruzione e diffusione della cultura fiorentina dagli anni ’80, e Dome La Muerte, all’anagrafe Domenico Petrosino, leader di band storiche come Cheetah Chrome Motherfuckers e Not Moving, che daranno il via alla giornata con The Big Wave – storia della new wave extra-fiorentina, un incontro/dibattito insieme a Davide Catinari.