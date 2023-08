Gli angeli del fuoco spengono il rogo Quaranta squadre in azione

di Manuela Plastina

Venerdì pomeriggio, quando il fuoco ha cominciato a devastare il bosco di Massanera, sembrava un incubo: la zona è tanto bella e fitta di vegetazione, seccata dalla calura, quanto impervia da raggiungere a piedi. Il vento e la pendenza dell’area in pochi minuti lo hanno fatto diventare un incendio di vaste dimensioni che si propagava su tutti i fronti, con fiamme così alte da essere visibili da lontano. Un incubo di fuoco e fumo. Tanti cittadini lo hanno osservato preoccupati dalle case e dalle strade, vedendolo avanzare su più lati e sperando che il vento si fermasse e la forza di volontà di tantissimi professionisti e volontari riuscisse a vincere quello che i vigili del fuoco hanno etichettato come l’incendio più vasto della stagione in Toscana. Solo grazie all’esperienza e alla caparbietà, è stato possibile fermarlo e arrivare a dichiararlo finito ieri nel tardo pomeriggio, con la bonifica delle zone coinvolte. Sono andati in cenere più di 44 ettari di bosco all’interno dell’area naturale protetta di Sant’Antonio, da Pontifogni verso il Campo d’Armi fino alla Gola delle Polpette. Oltre 40 le squadre intervenute fra volontariato antincendio boschivo e operai forestali. Nel pomeriggio di venerdì, finché la luce lo ha permesso, hanno tentato di spegnere le fiamme dal cielo 4 elicotteri regionali, due canadair e un Fire boss. Poi col calare del sole si è proseguito a piedi: è stato attivato il coordinamento assistito, procedura che prevede l’impiego di figure specializzate in supporto al direttore operazioni in strategie pianificate dal punto di comando avanzato. Tutti al lavoro, Protezione civile regionale, Unione dei Comuni e volontariato, per bloccare l’incendio. E ce l’hanno fatta.

Nel pomeriggio del 15 agosto c’era stato un altro principio di incendio località gli Alberi: in quel caso l’intervento immediato dei volontari con 5 mezzi di cui un elicottero era riuscito ad arginare i danni in poco tempo. A chi ha dedicato tempo, fatica e si sono messi a rischio, il sindaco Piero Giunti e tutta l’amministrazione di Reggello manifestano stima e immensa gratitudine.