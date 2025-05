Gli alpaca come terapia: passeggiata con gli anziani

Una passeggiata con gli alpaca nelle campagne di Scandicci. Un modo per socializzare e scoprire la magia di questo animale così socievole e magico. A fare l’esperienza, gli anziani della residenza ‘Il bobolino’, accompagnati dai volontari del gruppo giovanile dell’Ordine di Malta insieme al Cisom, il corpo italiano di soccorso. E’ successo sulla collina di Roveta, dove Camilla Esclapon de Villeneuve organizza questo genere di attività come supporto sociale ed educativo per giovani e adulti. Un’occasione unica per trascorrere del tempo all’aria aperta, accompagnati da alpaca e lama, e godere del verde delle colline alle porte di Firenze. Tutto è cominciato con una breve passeggiata fianco a fianco con gli animali, non sono mancati momenti di cura e avvicinamento: accarezzarli, nutrirli e imparare qualcosa sul loro carattere dolce e curioso. A rendere l’incontro ancora più ricco i giovani volontari che hanno arricchito il dialogo fra generazioni offrendo un ulteriore supporto nell’assistenza agli ospiti.

"Queste attività assistite con gli animali – ha detto Camilla Esclapon de Villeneuve – favoriscono la socializzazione, stimolano l’attenzione e risvegliano emozioni positive, contribuendo al benessere psicofisico degli anziani. La collaborazione fra Mioalpaca e la Residenza Bobolino ha già dato ottimi risultati in passato: questo nuovo appuntamento punta a consolidare quel rapporto di fiducia e a sensibilizzare anche i più giovani verso la ricchezza dell’esperienza della terza età".