Ex Gkn, operai per tutta la notte sulla torre di San Niccolò

Firenze, 1 luglio 2023 – La protesta degli operai della ex Gkn sopra la torre San Niccolò continua. Una delegazione del gruppo Collettivo di fabbrica dell’ex azienda di Campi Bisenzio ha trascorso tutta la notte sopra la torre.

La ragione della protesta è la richiesta, tra l’altro, dell’immediato pagamento della cassa integrazione spettante. Quattro operai sarebbero ancora sulla torre e l’intenzione sembra quella di proseguire la protesta a oltranza.

5 foto (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

Gli operai hanno ricevuto la visita dei consiglieri comunali di Sinistra progetto in Comune Antonella Bundu e Dimitri Palagi, mentre sotto alla torre è presente un gruppo di persone tra i quali simpatizzanti e altri operai. I lavoratori hanno affisso alcuni striscioni tra cui uno con scritto 'Scusa Firenze, quella lotta è di tutti e per tutte’ e un altro che recita ‘Gkn non si tocca’.