Firenze, i lavoratori della ex Gkn salgono sulla Torre di San Niccolò

Firenze, 30 giugno 2023 – Alcuni lavoratori della ex Gkn sono saliti per protesta in cima alla Torre di San Niccolò, in Oltrarno a Firenze, attaccando uno striscione del collettivo di fabbrica.

La delegazione, secondo quanto si apprende, intende trascorrere la notte sulla torre. Sotto al monumento altri operai e simpatizzanti starebbero manifestando in segno di solidarietà.

Sulla pagina Facebook del Collettivo le motivazioni della protesta. “Ciò che chiediamo è noto. Stipendi subito, bonifici subito. Le buste paga, il contratto nazionale, integrativo. Indagare su cosa è stata l'operazione Borgomeo e l'azione del liquidatore Franchi. Siamo pronti a discutere subito del nostro progetto di reindustrializzazione, basato sulla fabbrica socialmente integrata. Abbiamo un piano industriale ecologicamente e socialmente avanzato. Siamo classe dirigente che ci mette testa, nervi, corpo. Il potere, invece, è viltà invisibile e sfuggente”.

Il testo continua: “Avete approvato una cassa integrazione scandalosa e nemmeno ce la versate. Riteniamo questo sistema, nella sua interezza, responsabile dell'atto che abbiamo appena compiuto. Ci pensavate sottoterra e invece siamo più che mai vicini al cielo”.