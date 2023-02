"Gkn, la presa in giro" Il Collettivo di fabbrica: azienda in liquidazione già dal 9 febbraio

di Barbara Berti

La delicata e sempre più difficile vertenza ex Gkn, ora Qf in liquidazione, stamani approda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: l’appuntamento è alle 11,30 (è prevista anche la modalità da remoto) e il tavolo sarà coordinato dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto. Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, le istituzioni locali, Regione in testa, insieme ai sindacati e alla Rsu chiederanno l’intervento pubblico, ovvero di valutare la possibilità di mettere l’azienda in amministrazione controllata. Al tavolo non ci sarà l’attuale proprietario, Francesco Borgomeo. Al suo posto il liquidatore Salvatore Sarcone, già ordinario di Economia aziendale nelle facoltà di Economia de "La Sapienza" e della Luiss di Roma. E alla vigilia dell’incontro, il Collettivo di Fabbrica ex Gkn, svela alcuni retroscena sullo stato della società: la messa in liquidazione di Qf spa, già evocata nel corso del mese e confermata dalla società stessa il 21 febbraio scorso, sarebbe avvenuta con un atto datato 9 febbraio, con il 22 del mese come data di iscrizione. Gli operai, in una nota, spiegano di aver verificato i dati attraverso una visura camerale. "La presa in giro finale - sottolinea il Collettivo di fabbrica - nei confronti di un ‘sistema-paese’ che preferisce passare per impotente, per non passare per complice".

Il Collettivo ripercorre le tappe della vicenda e sottolinea che la notizia è arrivata proprio in occasione del presidio del 10 febbraio a Cassino, di fronte alla sede dell’associazione di categoria Unindustria Cassino presieduta da Borgomeo. "Arriviamo a Cassino alle 15. Alle 15,38 riceviamo una e-mail dall’azienda, di cui le forze dell’ordine presenti al presidio sanno già. Nella e-mail l’azienda scrive: ‘Vi informiamo che la nostra disponibilità, per l’esame congiunto relativo alla riorganizzazione industriale, sarà a partire dal 21 febbraio" recita la nota del Collettivo che sostiene che "la liquidazione è incompatibile con la cassa di riorganizzazione". Per gli operai, quindi, "la e-mail o non ha senso o si prefigura come un vero e proprio raggiro. Capiamo a quel punto che il 21 febbraio è l’ora X della liquidazione". Le ipotesi sono poi diventate realtà. "Borgomeo aveva preso nel dicembre 2021 la Gkn in liquidazione e ora la rimette in liquidazione. Era advisor di Gkn che voleva liquidare e oggi liquida da proprietario di Gkn stessa. Quanto abbia pagato lo stabilimento e la società, non è dato saperlo. Sipario, applausi. Per voi è commedia, per noi è tragedia", conclude il Collettivo di Fabbrica.