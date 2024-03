Ex Gkn, verso la smobilitazione: agli operai la proposta di una buonuscita

Campi Bisenzio (Firenze), 8 marzo 2024 – Esodo incentivato alla ex Gkn di Campi: ecco come funziona. Se la lunga e difficile vertenza ex Gkn, ora Qf in liquidazione, è attesa a Roma per il 12 marzo - incontro al Mimit su richiesta della Regione – nel frattempo l’azienda va avanti per la sua strada verso la smobilitazione del sito produttivo.

Come annunciato nella comunicazione aziendale dello scorso 28 febbraio, la proprietà pare rinunciare ad aprire una nuova procedura di licenziamento collettivo ma al tempo stesso tenta la strada della ‘buonuscita’.

Adesso il liquidatore Gianluca Franchi scrive a tutti i dipendenti (poco più di 160 persone) i dettagli dell’azione. “Con la presente le rappresentiamo la nostra volontà di avviare con lei una trattativa finalizzata alla stipula di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro” inizia la missiva. Poi la proposta economica. Si parte da 5mila euro lordi “oltre a un ulteriore importo da concordare”.

Tali somme, ovviamente, in aggiunta al Tfr “e alle sue competenze di fine rapporto”. L’azienda specifica pure che “tutto ciò previa sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”. Poi l’azienda rimanda tutto al rapporto diretto con i singoli operai invitandoli, se interessati, a approfondire la proposta contattando l’azienda e, quindi, prendendo un appuntamento. Le tute blu ci penseranno? Per farlo hanno tempo massimo trenta giorni.