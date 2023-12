Giro in carrozza e trenino nel parco

Babbo Natale arriva in slitta con i regali. Firenze offre la possibilità di passeggiare in Carrozza ai bambini dai tre ai dieci anni, attraversando il centro storico della città a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi. La perfetta fusione tra Babbo Natale e le tradizioni fiorentine. Il percorso parte da piazza della Repubblica, attraversa le vie del centro scoprendone la storia e ammirandone le principali architetture, con un’attenzione speciale ai musei. Questa iniziativa è in programma per: 8,9,10,16,17,23,24,30 dicembre. Poi si prosegue con altre date: 6 e 7 gennaio, dalle 15 alle 18, ogni trenta minuti. Sempre per i bambini, alle Cascine torna il trenino nel parco. Partirà da Viale Lincoln, in un percorso a tappe alla scoperta delle zone verdi della città. Il premio sarà l’incontro con Babbo Natale, in programma per: 8,9,10,16,23 e 30 dicembre, 6 e 7 gennaio dalle 15 alle 18. Il 16 e il 23 anche dalle 10 alle 13. Sarà allestina la casetta di Babbo Natale a Palazzo Vecchio