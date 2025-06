Giro dei Tre Comuni: Alessiani domina la classifica generale in Toscana

La gara più attesa e importante del weekend ciclistico in Toscana è il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara su tre tappe (la Toscana è stata la prima Regione a proporla), che si concluderà oggi lunedì con l’ultima frazione da Cenaia a Ponsacco. In testa alla classifica generale il marchigiano Gabriele Andrea Alessiani, al terzo successo nel 2025, che ha vinto sabato la tappa inaugurale a cronometro con 11“ sul laziale Fiacco e 12“ sul toscano Agnini, mentre ieri nella seconda frazione in circuito si è affermato con una splendida volata di potenza davanti a tutto il gruppo il laziale Brian Paris al quinto successo stagionale, con posti d’onore per Gregori e Profazio.

Non sarà facile scalzare dal primo posto della classica Alessiani, anche se la tappa finale del Giro dei Tre Comuni presenta qualche difficoltà in più rispetto a quella di ieri, al termine della Andrea Fiacco (Work Coratti) mantiene la maglia di miglior giovane. Tra gli altri protagonisti delle prime due giornate della gara a tappe (95 i partenti di 20 società) anche Cingolani, i toscani Nieri e Favilli e Aleksander Kolarski della Sancascianese Ciclismo, che ha conquistato la maglia rossa dei traguardi volanti aggiudicandosi i due previsti dagli organizzatori.

LE ALTRE GARE

Ai piedi del Montalbano nella piccola frazione di Poggio alla Cavalla recuperata la gara juniores rinviata a suo tempo per la morte di Papa Francesco con 63 atleti al via. Si è imposto il lombardo Marco Zoco della GB Team Pool Cantù che ha superato in volata il mugellano Marco Parigi della Polisportiva Monsummanese con il quale si è avvantaggiato nel tratto finale della corsa. Terzo a 6“ è giunto Filippo Bolognesi del Team Vangi, seguito nell’ordine da Salomone, Ferruzzi, Dentelli, Carnicella, Bonciani, Migheli e Postpischl.

Sulla pista del ciclodromo di Coltano la società locale ha allungato la serie dei suoi successi grazie a Federico Cupelli Nesti che ha battuto in volata il compagno di fuga Martinelli, mentre terzo a 1’ e 12“ è giunto Niccolò Iacopi. Nella gara del primo anno successo del campano Vincenzo Vito (Cesaro Ballerini) su Bonuccelli e Verdini.

Per la categoria esordienti, infine questa mattina si corre sulla pista del ciclodromo Alfredo Martini a Ponte Buggianese il Memorial Piero Pratesi a ricordare la moto staffetta morta nel tragico incidente stradale durante la gara di Stabbia del 4 maggio scorso.