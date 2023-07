Giovedì sotto le Stelle, Notte Bianca e Show per i Bambini a Sesto

Secondo appuntamento, oggi, con lo shopping serale con i "Giovedì sotto le stelle" organizzati dal ’Ccn Sesto sotto casa’ con il supporto di Confesercenti Firenze e il patrocinio del Comune. In programma, dopo cena, la "Notte Bianca", con musica dal vivo e show nelle strade e nelle piazze del centro e la possibilità di acquistare nei negozi dopo la partenza dei saldi. L’iniziativa proseguirà poi, il 20 luglio, con una iniziativa completamente dedicata ai bambini: in piazza Ginori, per esempio, andranno in scena i burattini.