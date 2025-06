Giovedì sotto le stelle. In arrivo sei serate

Con l’estate a Scandicci tornano i giovedì sotto le stelle. Le associazioni di categoria e di gestione dei centri commerciali naturali sono al lavoro per definire il programma del ciclo di appuntamenti che animeranno il centro cittadino grazie anche alla partecipazione e collaborazione dei negozi e delle attività associate. Sei serate in tutto, dalla metà di giugno. Il debutto sarà il 19 per le strade e le piazze dell’asse urbano con negozi e attività aperti anche la sera, shopping, degustazioni e cene nei pubblici esercizi. Non mancheranno anche i mercati by night a cura di Anva Confesercenti Firenze, ed è previsto l’ultimo appuntamento a settembre per la notte dei saldi con lo sbaracco. In programma anche iniziative di intrattenimento per grandi e piccini.

"Siamo al lavoro per un programma condiviso con le associazioni di categoria – ha detto Vittoriano Farsetti del centro commerciale naturale Città Futura – gli eventi estivi porteranno, si spera, movimento in città in modo da permettere a negozianti e ambulanti di fare affari. Come ogni anno garantiamo vita e vivibilità nel nostro centro cittadino, ma ribadiamo che è necessario adottare misure per supportare i negozi di vicinato e contrastare la loro chiusura. Si tratta di un problema di difficile soluzione, che richiede un intervento a livello nazionale e locale. È necessario sostenere le piccole imprese, promuovere il commercio di prossimità e contrastare la desertificazione commerciale".

Gli eventi estivi sono il culmine di un programma di attività che i commercianti organizzano ogni anno anche d’inverno. Ma la battaglia contro l’e-commerce e i centri commerciali che circondano le aree dei negozi di vicinato, sta diventando sempre più impari.