A Firenze gli agricoltori 4.0: nuove generazioni al lavoro della terra. Il corso

Firenze, 14 maggio 2022 - Sempre più ragazzi sono interessati a lavorare la terra come professione. Chi ama stare all’aria aperta e coltivare il proprio futuro tra i campi, ha la possibilità di imparare un lavoro importante e prezioso con il terzo corso triennale professionalizzante di istruzione e formazione professionale Agr.I.For.Chianti 4.0 per operatore agricolo gestito dall'Agenzia Formativa Chiantiform ETS che aprirà a settembre 2022. Finanziato dalla Regione Toscana attraverso fondi ministeriali nell'ambito di Giovani Sì con 270mila euro, si compone di 3165 ore complessive di cui una parte lezioni teoriche e laboratoriali e 800 ore di stage alternanza scuola lavoro nelle imprese del territorio. Promosso e organizzato da Chiantiform e dai quattro Comuni che costituiscono l’agenzia formativa (Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli), il corso ha un valore aggiunto che permette l'assolvimento dell’obbligo di istruzione.



Ma cosa vogliono davvero fare gli agricoltori del futuro? Tra i ragazzi di 14-18 anni che stanno già frequentando il corso, Damiano si vede alla guida di un trattore tra i vigneti, Gabriele vuole fare l’escavatorista, Mustafà aspira a lavorare come giardiniere, Kevin sogna di fare l’agronomo, Pandeli si vede proiettato in un’azienda agricola.



“La scuola punta a creare nuove leve nel settore dell’agricoltura – dichiarano i sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani, David Baroncelli e Francesco Casini - ad individuare gli eredi di una tradizione che si innova attraverso la coltura biologica e la valorizzazione e la tutela della biodiversità.



L’agricoltura del futuro è quella che si forma sul campo alternando lezioni in aula a laboratori e attività agricole outodoor. “La priorità è quella offrire ai giovani che hanno abbandonato gli studi e non solo – dichiara la presidente Chiantiform Elisa Corneli – un percorso formativo gratuito, senza alcun costo per le famiglie, che permetta agli iscritti di acquisire competenze specifiche, qualificarsi nel settore grazie alla collaborazione delle aziende del territorio e avere nell’immediato uno sbocco professionale, come è accaduto al 90 per cento degli allievi che hanno frequentato le varie edizioni del nostro corso”.



Gli operatori saranno formati per la conduzione delle produzioni arboree, erbacee ed ortofloricole, la gestione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature, la pianificazione e l’organizzazione delle fasi di sviluppo dei processi. I giovani, una volta diplomati operatori agricoli, potranno occuparsi anche della produzione aziendale, dalla trasformazione alla vendita dei prodotti, della verifica e controllo delle attività. La scuola prevede l’acquisizione di competenze, come previsto dalla normativa, linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico, socio-economiche.



Per presentare gli obiettivi e i punti di forza del corso, Chiantiform sta organizzando una serie di incontri negli spazi culturali, aggregativi e nelle scuole del territorio. Lo staff di Chiantiform incontrerà le ragazze e i ragazzi delle terze classi dell’Ippolito Nievo di San Casciano lunedì 16 e mercoledì 18 maggio grazie alla collaborazione dell’Istituto comprensivo Il Principe, diretto da Marco Poli. Altro incontro pubblico, organizzato in collaborazione con La Stadera Cooperativa onlus, è quello di venerdì 20 maggio alle ore 17.30 presso il Bar sociale #PostAzione di Greve in Chianti cui saranno presenti il sindaco Paolo Sottani, la presidente di Chiantiform Elisa Corneli e la vicepresidente de La Stadera Mariangela Fusi.

Info e iscrizioni: sede Chiantiform, via Roma, San Casciano Val di Pesa, cell. 349 3371547, email: info@chiantiform.it.