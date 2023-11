Firenze, dai fiocchi rossi alle candele: tutti i no alla violenza contro le donne

Firenze, 25 novembre 2023 – Mentre in piazza della Signoria tantissima gente ha partecipato a Qn x le donne”, l’iniziativa lanciata dal nostro gruppo editoriale nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nel resto della città ci sono state tante altre iniziative.

Ponte a Niccheri

Candele e fiori per dire no alla violenza sulla donna. Candele dei colori dell'arcobaleno, fiori rossi simbolo dell'amore. Il Nuovo Ingresso dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli ha accolto questa mattina una scenografia inusuale. Oltre 50 donne in un cerchio silenzioso, mano nella mano, un drappo rosso sull'abito. La scelta delle donne dell'Annunziata, operatrici, amministrative, medici, sanitari, e di tutte le altre che lavorano intorno all'ospedale - nella Palazzina, nella sede della Società della Salute - è di partire dal fulcro del luogo di lavoro, l'ingresso all'ospedale, per un flash mob silenzioso ma che sugli spettatori ha l'effetto di un grido assordante. Il cerchio si scioglie e alcune donne raggiungono la scalinata dell'ingresso che porta al piano della Sala Conferenze. Sul primo gradino c'è un paio di zoccoli rossi da lavoro, sugli altri una candela colorata, a comporre i colori dell'arcobaleno. Ciascuna donna prende una candela, chi lo fa per prima si rannicchia in posizione fetale, la seconda si alza un poco, la terza un poco di più, la quarta è quasi in piedi e così via fino all'ultimo gradino dove una donna fiera nella sua posizione eretta, tiene in braccio tre fiori rossi. E' l'amore che vince e domina su tutto. Il flash mob per la Giornata Internazionale dell'eliminazione della violenza sulle donne, come idea è partito dalla direzione dell'ospedale. Nell'organizzazione poi ha finito per coinvolgere gran parte del personale tecnico, amministrativo e sanitario dell'ospedale. L'Associazione Santa Maria Annunziata onlus, nella persona di Pietro Dattolo che è anche medico dell'Annunziata, ha omaggiato le protagoniste e tutte le spettatrici donne di una spilla rossa., a rafforzare il ''grido'' lanciato poco prima attraverso il flash mob contro ogni forma di violenza di genere. Durante la mattina si è tenuta anche una esibizione di manovre di autodifesa, come manifestazione di equilibrio fra mente e corpo. Le iniziative dell'Annunziata non si fermano. Al crepuscolo le nove colonne del Nuovo Ingresso dell'ospedale si illumineranno di rosso, colore simbolo di questa giornata di mobilitazione.

Il video dell’Asl Toscana Centro

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l'Asl Toscana Centro lancia un messaggio corale per dire "Basta" ad ogni forma di maltrattamento ed abuso. L'intera Azienda sanitaria ha deciso di unirsi in un video messaggio, a partire dalla Direzione Aziendale e Sanitaria, insieme ai direttori dei Dipartimenti e a una grande rappresentanza del personale sanitario, tecnico ed amministrativo per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. "Quante donne ancora dovranno subire violenza, essere oggetto di abusi o addirittura di femminicidio prima che questa ingiusta atrocità abbia fine? Nemmeno una! - queste le parole espresse nel video messaggio - La grande risposta partecipativa in una giornata come quella di oggi è un importante segnale di vicinanza".

La casa delle donne

E' dal palco della Manifattura Tabacchi in apertura della sesta edizione del Festival ideato da Serena Dandini, "L'Eredità delle Donne", che è stata ufficialmente presentata la Casa delle Donne a Firenze. Il progetto di stampo culturale sarà guidato dall'Ats (Associazione temporanea di scopo) DoMo, Donne in Movimento per i Diritti costituita da Nosotras Onlus, Aps Le Curandaie, Associazione Co-Co Spazio Costanza. ''Una idea nata nel dicembre del 2019 in occasione di un incontro tra realtà associative che si occupano di progettualità a sostegno delle donne, incontro promosso nell'ambito del Festival dei Diritti del Comune di Firenze, e che oggi mette il primo mattone di un cammino ambizioso - dice Isabella Mancini, presidente di Nosotras Onlus, associazione capofila di DoMo - La Casa delle Donne a Firenze sarà un luogo di confronto, dibattito, creatività e comunità dove i diritti avranno residenza e l'uguaglianza e la solidarietà cittadinanza''.

I fiocchi sui bus

"Lo sapevamo tutte, lo sentivamo che quella non era una fuga. Non volevamo dircelo ma lo sentivamo dentro di noi che Giulia Cecchettin non sarebbe tornata mai più a casa sua, alla sua vita, ai suoi sogni". Così Gaia Bertoncini, 35 anni, autista di bus a Lucca e provincia spiega perché qualche giorno fa ha preso carta e penna per mandare una insolita richiesta ai dirigenti di Autolinee Toscane, chiedendo di poter mettere dei fiocchi rossi sui bus del servizio Tpl. La proposta di Gaia Bertoncini è stata subito accolta da Autolinee Toscane che ha deciso di farla propria e, come spiega Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand & Comunicazione di Autolinee Toscane, di estenderla a tutti i bus urbani che girano quotidianamente per le strade della Toscana in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza contro le Donne.