Il 15 aprile è stata celebrata per la prima volta la Giornata Nazionale del Made in Italy e non poteva certo mancare un francobollo commemorativo con valore in tariffa “A zona 3” corrispondente a €. 5,70 (quindi un alto valore ) appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del Sistema Produttivo ed Economico”. Nella vignetta viene riprodotto il logo ufficiale realizzato per la Giornata Nazionale del Made in Italy, con la scritta personalizzata dai colori della bandiera italiana; dove su un fondo bianco viene raffigurato l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci (1452-1519) scienziato, inventore e artista, un italiano unico che da sempre rappresenta in tutto il mondo il genio universale.

L’Uomo Vitruviano di Leonardo (che troviamo anche nella moneta da 1 €uro) identifica meglio di qualsiasi altra figura o simbologia la perfezione e il sogno da associare ad una citazione dello stesso Leonardo considerato uno dei più grandi geni dell’umanità : "Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perchè là siete stati e là vorrete tornare". Con la giornata del Made in Italy - che sarà celebrata ogni anno il 15 aprile – si vuole testimoniare e rilanciare la creatività italiana e la capacità di realizzare cose sempre innovative attraverso storia, cultura e tradizione che trovano origine dal nostro Rinascimento con il Genio Universale di Leonardo da Vinci.