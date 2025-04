Giornata mondiale del libro. Un iris e l’ingresso al Bardini

Oggi si celebra la Giornata mondiale del libro e delle rose, un evento organizzato dall’Unesco per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Dal 1996 ogni 23 aprile, in tutto il mondo vengono organizzate numerose iniziative. E anche nel capoluogo toscano ci sono molti modi per celebrare tale ricorrenza. La più famosa è ’A Firenze fioriscono libri’ che quest’anno torna con una quinta edizione ancora più ricca. A chi acquista un libro presso una delle librerie indipendenti della città aderenti all’iniziativa l’amministrazione comunale regala un iris e un accesso gratuito al Museo Stefano Bardini da domani al 4 maggio.

Le librerie indipendenti che aderiscono all’iniziativa sono: Alfani, Alzaia, Centrolibri Scandicci, Claudiana, Farollo e Falpalà, Florida, Fortuna Pontassieve, Francese, Jane & Edward, Leggermente, Menabò, Nani Pittori, On the road, L’Ornitorico, Periodico 11.11, Piccola farmacia letteraria, Piccola farmacia letteraria Brunelleschi, Todo Modo. Il progetto si ispira all’analoga iniziativa dei librai catalani che ogni 23 aprile regalano una rosa per ogni libro venduto, riprendendo un’antica tradizione di origine medievale rivista con i colori della nostra città, legata appunto all’iris. A San Salvi, stasera (ore 21), torna un’altra iniziativa ormai storica: ’Porta il tuo libro preferito... e leggi la pagina che ami’ organizzata dai Chille de la balanza. Gli organizzatori ricordano che "sarà una bella occasione per leggere tutti insieme e poi comporre un libretto delle frasi scelte nell’occasione dagli spettatori-lettori". Per partecipare l’ingresso è libero con prenotazione consigliata chiamando 335.6270739.