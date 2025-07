Santa Brigida avrà una nuova residenza inclusiva

Nuova residenza inclusiva in arrivo a Santa Brigida. L’edificio pubblico sarà destinato ad un progetto di accoglienza di persone con disabilità, finanziata dal Pnrr. L’intervento di ristrutturazione è già stato avviato su un immobile di proprietà comunale a Santa Brigida, con l’obiettivo di realizzare un appartamento destinato ad accogliere cinque persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, oltre a un operatore che ne garantisca la supervisione durante le ore notturne.

L’intervento prevede la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi al primo piano dell’immobile, per una superficie complessiva di circa 125 metri quadrati, oltre a un piccolo spazio esterno di circa cinquanta metri quadrati.

I lavori comprendono la realizzazione di nuovi impianti, la sistemazione delle facciate e del tetto, e l’adeguamento generale dell’edificio per migliorarne l’accessibilità attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche anche in considerazione della specifica destinazione dell’edificio. L’edificio, costruito nei primi anni del Novecento, si presenta in buone condizioni strutturali, ma necessita di interventi mirati per renderlo funzionale e confortevole. La ristrutturazione avverrà nel rispetto delle caratteristiche originarie, con l’obiettivo di integrare al meglio gli aspetti legati alla sicurezza, all’abitabilità e all’inclusione.

Leonardo Bartoletti