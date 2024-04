Giornata mondiale del libro: un iris in regalo a chi acquista nelle librerie indipendenti fiorentine

Firenze, 20 aprile 2024 – La cultura fa rifiorire. Torna nella nostra città la quarta edizione di ‘A Firenze fioriscono libri’: il 23 aprile tutti coloro che acquisteranno un libro nelle librerie indipendenti fiorentine riceveranno un iris in regalo. L’iniziativa avviene grazie a un consolidato gruppo di 15 librerie: Alfani, Alzaia, Claudiana, Farollo e Falpalà, Florida, Fortuna di Pontassieve, Francese, Leggermente, Menabò, Nani Pittori, On the road, L’Ornitorinco, Piccola farmacia letteraria, Todo Modo, Todo Modo dilà.

Il progetto si ispira all’analoga iniziativa dei librai catalani, che il 23 aprile regalano una rosa per ogni libro venduto, riprendendo un’antica tradizione di origine medievale.

La Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore nasce sotto l'egida dell'Unesco nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il 23 aprile è stato scelto perché è la data della scomparsa di tre scrittori considerati pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega. L’iniziativa ‘A Firenze fioriscono libri’ ha il patrocinio del Comune di Firenze.