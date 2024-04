Prato, le iniziative alla Lazzerini per la Giornata internazionale del libro

Prato, 19 aprile 2024 - Martedì 23 aprile è la Giornata internazionale del libro e del diritto d’autore e anche quest’anno la Biblioteca Lazzerini la festeggia con una serie di proposte originali per celebrare il valore del libro, in tutto il suo ciclo di vita. Si comincia con "Non sono vecchio, sono vintage". Per tutti coloro che sono pronti ad un tuffo nel passato, l’appuntamento è in Hall a partire dalle 9 per avere in dono il libro vintage più bello. Sì, perché con "Un mese da leggere" la Lazzerini propone una piccola selezione di libri vintage: questa volta i libri non sono in prestito, ma in regalo. Sono tutti libri che alla Lazzerini non servono più. Ebbene sì, anche le biblioteche ogni tanto sono costrette a dismettere qualche libro per evitare di trasformarsi in un caotico agglomerato di carta: alcuni non sono più aggiornati, altri contengono informazioni ormai superate, altri ancora sono rovinati. Ma le biblioteche amano i libri, anche se non sono più freschi di stampa, e rovistando fra quelli destinati allo scarto del 2024 la Lazzerini ha trovato dei veri e propri tesori. Convinta che, trovata la persona giusta, questi libri potranno ancora dare sfoggio di sé su qualche bello scaffale o libreria. Si continua poi con "Datemi un’ultima possibilità". Cosa fare coi libri che nessuno vuole? Ci sono tanti di loro che ormai sono in pessime condizioni, edizioni obsolete e malconce che proprio non riescono a trovare 'una nuova casa', neanche con i doni che la Lazzerini offre regolarmente al suo pubblico, ad altre biblioteche o associazioni. Così la Biblioteca ha individuato chi è capace di dare un’ultima possibilità ai suoi libri, piegando le pagine sino a creare delle vere sculture. Una pratica ecosostenibile a cura di Riciclidea, per una seconda gioventù, questa volta però all’insegna dell’arte. Dalle 9 quindi il pubblico potrà curiosare tra alcune piccole creazioni in Hall realizzate con libri destinati allo scarto. E dalle 17 in poi sarà possibile ascoltare letture espressive di brani sempre tratti dai libri scartati, oltre ad assistere ad una dimostrazione di scrittura creativa, con un metodo che parte da una pagina già scritta per estrarre parole ad arte che daranno poi vita ad una nuova pagina tutta da leggere. Insomma, un assaggio per il pubblico di "FreeBook Prato", la mostra del libro dismesso a cura di Riciclidea, che si terrà il 4 e il 5 maggio nella Saletta Campolmi. Un'altra iniziativa in programma è "Questi libri vale proprio la pena leggerli!". Sempre in Hall martedì sarà possibile trovare i consigli di lettura a cura della classe 3° del liceo classico del Convitto Nazionale Cicognini, realizzati nell'ambito del progetto "BiblioTeen". Il menù prevede anche "Leggiamo insieme il 23 aprile". Tempo di festa anche nella Sala Ragazzi e Bambini che in occasione della Giornata del libro, come ogni anno, propone le attesissime videoletture dedicate a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni, disponibili per tutti a partire da lunedì 22 aprile sul canale Youtube della Lazzerini. La playlist "Leggiamo insieme il 23 aprile" conterrà tre video: uno dedicato ai bambini e alle bambine delle classi prima e seconda della scuola primaria, il secondo ai bambini e alle bambine delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria, il terzo ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado. Gli insegnanti potranno proporli alle proprie classi nella mattinata del 23 aprile, ma anche i genitori possono festeggiare la Giornata del libro guardando il video o leggendo insieme uno dei libri suggeriti dalle bibliotecarie. Storie divertenti, emozionanti e avventurose per scoprire insieme nuovi titoli ed autori. Ecco poi "Librando. La memoria della parola". La Lazzerini continuerà a festeggiare la Giornata del libro anche nei giorni successivi, partecipando a Librando. La memoria della parola, evento ideato dalla Scuola d’arte Leonardo, in collaborazione con Claudio Martini Editore, ADA Prato e il Borgo della Rocca che si svolgerà nel chiostro di San Domenico durante le giornate del 23, 24 e 25 Aprile. Mercoledì 24 e giovedì 25 dalle 15 in poi la Biblioteca sarà presente al festival con un assaggio di Incontri con autrici e autori, la storia rassegna realizzata in collaborazione con la Libreria Gori . Autrici e autori pratesi, tutti ospitati dalla Lazzerini, incontreranno il pubblico in questa nuova occasione: Anna Bardazzi, Rossana Cavaliere, Beatrice Coppini, Silvia Giagnoni, Alberto Lai, Luca Martinelli, Andrea Mazzoni, Marco Milanesi, Mauro Parrini, Diletta Pizzicori, Maurizio Tempestini, Viviano Vannucci. Mercoledì 24 dalle 17 la Lazzerini proporrà inoltre Perché leggere ti cambia la vita con la bibliotecaria Diletta Lombardi che darà voce ai libri con una provocazione un po’ bizzarra per riflettere se davvero l’ostacolo più grande alla lettura sia la mancanza di tempo.