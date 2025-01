Giornata di sciopero alla Rsa: "Stress e stipendi inadeguati"

Giornata di sciopero e proteste alla Rsa Alfa Columbus di Lastra a Signa, struttura privata che ospita 62 anziani, assistiti da 29 Oss e 10 infermieri. La manifestazione prenderà il via alle 10 di oggi, quando i lavoratori organizzeranno un primo presidio davanti alla struttura. Poi partiranno da via Livornese per sfilare in corteo e raggiungere il palazzo comunale. Qui sarà organizzato un ulteriore presidio e verrà chiesto un incontro all’amministrazione comunale.

"La protesta fa seguito all’incontro organizzato in Prefettura – spiega Beatrice Stanzani della Uil Fpl, sigla che ha proclamato lo sciopero – che purtroppo non ha dato gli esiti sperati. I lavoratori lamentano stipendi non adeguati, problemi di burn out e organizzativi. Basti pensare che due infermieri assenti sono stati recentemente sostituiti da due partite Iva".

"Lo stato di agitazione – si legge nel documento che ne attesta la proclamazione - viene promosso anche per ottenere migliore qualità del servizio erogato. Infatti con un carico di lavoro e con risicato personale infermieristico gli ospiti della struttura ne risentono sotto l’aspetto quali-quantitativo delle prestazioni erogate. Prestazioni svolte senza poter dedicare un tempo adeguato a soggetti fragili che risiedono in struttura. È una situazione non più tollerabile che affatica il personale e crea un distacco umano con gli ospiti che invece avrebbero bisogno di un rapporto umanizzante".