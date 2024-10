Giornata della radio, gli scout in contatto con il mondo

Da Scandicci in contatto radio con gli scout di tutto il mondo. Iniziativa unica nel suo genere alla Base Marciola della Racchetta, dove nello scorso fine settimana si sono ritrovati i ragazzi del Cngei Firenze, rappresentanti dello scoutismo laico. Avevano in programma di prendere parte all’evento di portata mondiale chiamato Jota Joti Jamboree, attraverso il quale tutti i gruppi del mondo aderenti al movimento fondato da Lord Robert Baden Powell of Gilwell sono entrati in contatto radio. È il secondo anno che il Cngei Firenze partecipa all’iniziativa, per la prima volta sul territorio di Scandicci. L’evento è stato possibile in collaborazione con l’Associazione radioamatori di Scandicci (gli operatori dell’Ari hanno portato l’attrezzatura, installato le antenne e fatto fare ai ragazzi i collegamenti) e con la Racchetta, che ha messo a disposizione gli spazi e la logistica. Coinvolti circa 35 ragazzi di 15-16 anni, presenti insieme ai loro educatori scout. "L’amicizia internazionale, la pace, la solidarietà e la fratellanza – dicono gli organizzatori – sono alcuni dei valori ai quali educhiamo quotidianamente i nostri ragazzi e le nostre ragazze per cercare di migliorare il nostro mondo e il futuro". Il Cngei di Firenze ha una storia che comincia nel 1922; nel 1927 sospese le sue attività a causa delle pressioni, dei vincoli e delle restrizioni imposte dal regime fascista. Durante questo periodo, ricordato come "Giungla silente", come in altre città, gli esploratori continuarono l’attività sotto la denominazione di copertura del Gruppo Escursionisti Indipendenti. Il Cngei fu poi ricostituito nel 1944.