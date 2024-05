Giochi e musica in campagna ’Canta’maggio’ entra nel vivo

Oggi e domani sono le giornate clou del "Canta’ Maggio" di Barberino di Mugello, ormai da tempo la manifestazione più seguita e affollata nel calendario delle feste barberinesi. Nata, quasi mezzo secolo fa, come giornata di rassegna dei gruppi Maggiaioli, che avevano ripreso a girare per le campagne cantando e questuando, in occasione del ritorno della buona stagione, la manifestazione era cresciuta e si era modificata. E via via è diventata una sempre più sentita gara tra i rioni barberinesi, Badia, La Pesa, Centro Storico, Girandola e Giudea. Si è iniziato giovedì scorso, col corteo inaugurale, che ha fatto capire quanto è sentito l’evento. E si sono già tenuti alcuni dei giochi che poi, nella giornata conclusiva, porteranno all’assegnazione del Palio. Così, mentre si sono già tenute le gare dei "Ciuchi in fuga", il "Gioco della Sfoglia" la "Corsa del Martinaccio" e la corsa delle "Carriole allo sterzo" oggi entreranno in campo i "Carretti allo sterzo", e alle 21, il classico "Tiro alla fune". Ultimo e forse decisivo gioco, domenica, la gara delle "Botti in salita" che si terrà nel rione Giudea alle 11. Per Barberino sono giornate di festa e anche di competizione – che neppure alcuni atti vandalici ai danni degli stand sono riusciti a turbare -: i cinque rioni hanno allestito i loro stand, e a turno tengono serate di animazione con musica, spettacoli e soprattutto gastronomia. Oggi tocca a Badia e Giudea. Mentre domenica gran finale, con gli stand gastronomici aperti ovunque per pranzo. E nel pomeriggio saranno protagonisti, fin dalle 14.30 i gruppi Maggiaioli con i loro canti popolari per le vie del paese. Alle 17 saranno aperti i jolly, alla presenza del sindaco Mongatti, per il quale questo sarà l’ultimo Maggio con la fascia tricolore. E alle 18 la proclamazione ufficiale del vincitore e le premiazioni in piazza Cavour. Paolo Guidotti