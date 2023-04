Ginori inventa la Domus Nuova linea di arredi alla Milano Design Week

Si chiama "Domus", e il nome già dice tutto, la nuova collezione per la casa lanciata da Ginori 1735. Frutto di un processo creativo che ha richiesto oltre tre anni di studio e progettazione in collaborazione con il designer Luca Nichetto, Domus è composta da lampade, arredi e tessuti di altissima qualità, realizzati in collaborazione con esperti artigiani e due importanti partner come Barovier&Toso e Rubelli. Una collezione totalmente ‘made in Italy’ completata da cristalli ottenuti senza l’uso di piombo e posate. La nuova home collection Domus sarà presentata ufficialmente in occasione della Milano Design Week. Con queste nuove creazioni Ginori 1735 amplia ulteriormente il proprio raggio, da tempo non più esclusivamente basato sulla porcellana cercando di posizionarsi anche su mercati diversi: "Domus – sottolinea infatti il presidente e amministratore delegato dell’azienda Alain Prost – è espressione della continua capacità di evoluzione di Ginori 1735, che si pone l’obiettivo di continuare ad esplorare il proprio mondo e quelli vicini, anche sperimentando nuove sfide, con la volontà di dialogare sempre con nuovi mercati e nuovi clienti".