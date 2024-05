Giglio Amico in campo per la solidarietà

Giglio Amico ha ripreso in pieno la propria attività con iniziative solidali e raccolta fondi. Prossimo evento un concerto per onorare Lucio Battisti. Per questo, la Tribute Band Innocenti Evasioni si esibirà al Teatro Puccini di Firenze giovedì 23 maggio alle 20,45 (posti numerati euro 15). Per prenotazione biglietti scrivere a [email protected] oppure chiamare il presidente Alberto Panizza 335 5419991. Giglio Amico è nata fra i componenti di una squadra delle giovanili della Fiorentina degli anni ‘60, che aveva in Luciano Chiarugi la sua star. L’associazione raccoglie fondi che elargisce, su mirate segnalazioni delle Assistenti Sociali del Comune, a persone o famiglie bisognose. Di recente Giglio Amico ha voluto premiare alcune realtà sportive fiorentine: gli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, la Ruini supertitolata formazione della pallavolo degli anni ‘70 e la Rari Nantes paralimpica splendida realtà della pallanuoto. Fra i presenti Gianni De Magistris, Riccardo Tempestini e gli ex viola Luciano Chiarugi, Alberto Di Chiara, Ciccio Esposito, Claudio Merlo, Moreno Roggi.