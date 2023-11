Gigli aperti durante l’alluvione, la Cgil presenta un esposto. I motivi

Firenze, 25 novembre 2023 – Il centro commerciale I Gigli ha rispettato il piano di evacuazione durante l’alluvione? Se lo chiedono Cgil e Filcams Cgil Firenze: le due sigle sindacali hanno reso noto di aver presentato un esposto alla stazione dei carabinieri di Firenze Uffizi in relazione alla mancata chiusura anzitempo il 2 novembre scorso, quando si verificò l'alluvione a Campi Bisenzio

L’obiettivo è “far appurare all'autorità giudiziaria se sia stato rispettato il piano di evcuazione del centro commerciale”. Prosegue la nota: “Appare del tutto inspiegabile - si afferma - come gli esercizi commerciali non siano stati chiusi anzitempo rispetto all'orario ordinario di chiusura quando tutti noi ci trovavamo in una situazione, peraltro preannunciata, che di ordinario non aveva nulla. Suggestivo dover registrare che alcuni lavoratori siano risultati prima bloccati dentro al centro e poi impossibilitati a tornare a casa, dovendo quindi riparare in un albergo situato nelle vicinanze anticipando le spese”.

"Quella notte - si chiede il sindacato - hanno prevalso le ragioni della sicurezza o quelle del profitto? Tale condizione ci impone, un attimo dopo aver chiarito la questione, di farci parte attiva e di confronto per la richiesta di un documento di valutazione dei rischi integrato e per la elezione di un rappresentante della sicurezza dei lavoratori di sito, così da poter raccogliere le istanze a prescindere dal dato dimensionale dei numerosi negozi e pubblici esercizi che insistono nel centro commerciale”.