Giardino di piazza della Repubblica. Polemiche per la durata dei lavori

I residenti della zona passano, lo guardano, scuotono la testa. Il giardino di piazza della Repubblica, il primo realizzato nel comune di Scandicci è incompiuto, da mesi ormai in uno stato di completo abbandono. Le transenne bloccano l’accesso, l’erba è cresciuta, le recinzioni in corten colano la ruggine sulla pavimentazione che nessuno pulisce. E’ un’altra delle incompiute che questa amministrazione lascia ai posteri, segnatamente a chi prenderà il posto del sindaco Fallani, ormai ai saluti finali visto che da oggi si vota. Il giardino rientra nei lavori per l’ultimo tratto del corso pedonale. I lavori sono cominciati a fine settembre 2022. Sarebbero dovuti durare fino a novembre 2023. Ancora non si sa quando finiranno. Di certo neanche il fattore ‘elezioni’ ha accelerato i tempi. Ad aprile si parlava di un’inaugurazione entro l’estate. Oggi ancora non si sa. Il giardino è chiuso dal dicembre 2022, il giostrone ‘monstre’, segno caratteristico del nuovo progetto è già stato piazzato ma al momento è inservibile.

E’ alto circa otto metri, con scivoli e salite, e una struttura a castello che però si differenzia da quelle che si trovano in altre aree giochi cittadine proprio per segnare l’importanza di questo spazio verde. Un intervento importante, sulla carta, che rientrava nel completamento del corso pedonale da piazza Repubblica appunto fino a via Aleardi. Un investimento da due milioni e passa di euro, da piano economico. Che tuttavia ancora non è stato consegnato.