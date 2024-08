Giardino delle Rose. Musica e idee fresche

Musica e letteratura per la settimana del Solleone, in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Oggi pomeriggio alle 18,30, nello spazio del Giardino delle Rose l’Associazione Culturale Quadrophenia presenta il duo Mileo-Rimolo, con Enzo Mileo (chitarra e voce) e Pasquale Rimolo (fisarmonica). Un programma di musiche popolari per lasciarsi trasportare dai ritmi della pizzica e taranta o delle canzoni ispirate alle lotte per la libertà, anche ballando o cantando.

Domani alle 18 concerto di Davide Zappia, pianista professionista di 23 anni, di formazione classica e jazz al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, sempre a cura di Quadrophenia. Al Giardino delle Rose presenterà arrangiamenti personali (piano e voce) di composizioni standard internazionali appartenenti al repertorio jazz e pop.

Il giovane pianista si esibirà anche domenica alle 18, per chi se lo è perso o vuole ascoltarlo di nuovo nella sua performance.

Lunedì 19 agosto alle 16 Bepsi Pepsi, attività per le famiglie con la guida di Sylvia Zanotto. Benessere psicofisico e poesia. Vivere la poesia in armonia con l’ambiente e il proprio corpo, per ritrovare equilibrio interiore. Il benessere si trova improvvisamente in un giardino che in un gioco di specchi, riflessi e rimandi introduce bellezza nei luoghi più segreti del nostro io, con le rose, con le parole.

Martedì 20 agosto, col contributo del’EF2024 alle 18,30 “Teatro Canzone: Sanremo. Una grande storia italiana. Tra musiche e parole“. Gabriele Zanini: voce, Francesco Galizia: piano.

Mercoledì 21 agosto alle 18,30, presentazione libri con autore, eventi letterari a cura di Paolo Ciampi e de I Libri di Momprecem. “L’alternativa montagna“ di e con Niccolò Rinaldi (I Libri di Mompracem Edizioni); dialoga con l’autore Paolo Ciampi.

Giovedì 22 agosto alle 18,30 Poesia Performativa Haut Marco Alonzi: violoncello, basso, chitarra elettrica; Alessia Lombardi: voce narrante. Il progetto di poesia performativa Crow J & Neptune Mak innesta la sua proposta nella dimensione di un concerto poetico a due voci tra letteratura nera, confessional poetry di matrice statunitense e cruda visionarietà contemporanea.