Giardino dell’Anello, aperta la ciclabile

È il primo progetto finanziato col Pnrr ad essere ultimato a Sesto Fiorentino. Da pochi giorni è ufficialmente aperto il nuovo percorso ciclopedonale del Giardino dell’Anello che unisce il Parco dell’Oliveta con viale XX Settembre. L’opera, costata 325mila euro per circa quattro mesi di lavori, ha un tracciato, lungo complessivamente 800 metri circa, che parte da viale della Repubblica e tocca il Giardino dell’Anello, l’isola pedonale di viale I Maggio e l’area verde di via Grandi per andare a concludersi alla scuola Alice. Chi si sposta a piedi o sulle due ruote potrà raggiungere dunque, in sicurezza, una serie di luoghi molto gettonati: oltre alle area verdi anche la biblioteca Ragionieri e la scuola dell’infanzia di viale XX Settembre. "Con questo nuovo percorso ciclopedonale colleghiamo diversi punti di interesse dell’area di Camporella, migliorando l’accessibilità alla rete e la possibilità di un suo utilizzo da parte di chi frequenta i tre giardini toccati – sottolinea infatti Claudia Pecchioli, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici - I lavori si sono conclusi nei tempi previsti e la soddisfazione è duplice, poiché si tratta del primo progetto finanziato col Pnrr ultimato nella nostra città".