Giardini Ellera. Il percorso pedonale sarà eliminato

La nuova pista ciclabile resta, ad andarsene infatti sarà il vecchio percorso pedonale

in cemento. Eccola la soluzione, definitiva, di sistemazione dei giardini pubblici di Ellera nell’ambito di attuazione del progetto del sentiero per le due ruote, che da Incisa Valdarno arriverà

a Firenze lungo la sponda del fiume. I tecnici

del Comune di Fiesole (nella foto la sindaca Cristina Scaletti), quelli del Genio civile e il Comune di Pontassieve, che è l’ente capofila dell’intervento nel tratto locale, hanno infatti trovato una soluzione differente rispetto a quanto presentato ai cittadini. Lo scopo

degli incontri era quello di decidere insieme ai residenti le migliorie da adottare per il tratto che attraversa il giardini pubblico di Ellera

e rimediare alla "deturpazione" dello spazio verde, denunciata a gran voce dai residenti. La nuova pista ciclabile

è infatti ritenuta troppo impattante. Dopo un vivace confronto era stato quindi deciso

di riprendere i lavori, spostando la pista ciclabile verso la staccionata, così da ripristinare una parte

del prato. Poiché la situazione a oggi non è cambiata, Renzo Luchi, capogruppo dei Cittadini per Fiesole, ha quindi presentato una interrogazione nell’ultimo consiglio, ricordando come tutto sia nato dalla realizzazione della nuova centrale idroelettrica che, causando un innalzamento del livello dell’acqua dell’Arno, ha costretto i progettisti a spostare il tracciato dalla pista ciclabile all’interno dei giardini di Ellera. Daniela Giovannetti