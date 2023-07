Giardini Baden Powell, che estate

I giardini Baden Powell nel cuore di Rignano si vestono coi colori dell’estate in tante serate di eventi all’aperto per stare insieme e vivere al meglio il proprio paese nelle ore più fresche. Si parte il 4 luglio con ‘Svegliati Ned’, primo appuntamento della rassegna di cinema ‘Colori d’Irlanda’; il secondo sarà l’11 luglio con il film ‘Il vento che accarezza l’erba’, seguito da ‘Nel nome del padre’ il 18 luglio. Musica da venerdì con ‘The Hani’, folk, country e irish music a cura degli studenti e docenti della scuola di musica di Rignano. Il 14 luglio ‘Stop’ in concert: è la tribute band dei Toto. Il 25 luglio sale sul palco nei giardini il ‘Santarnecchio Trio’ con Giulia Galliani e Emanuele Bonechi. Luglio si chiude con un evento spettacolo in ricordo delle vittime delle mafie con ‘OrienteOccidente 2023’. La rassegna estiva proseguirà in agosto.