Gianmarco Fani eletto presidente di Confesercenti Valdarno Fiorentino

Firenze, 6 maggio 2024 - Il coordinamento Confesercenti del Valdarno Fiorentino ha scelto Gianmarco Fani, imprenditore di Incisa Valdarno nonché presidente del Centro Commerciale Naturale “Le Botteghe del Petrarca”, per guidare l’Associazione nei prossimi anni.

Giovedì 2 Maggio, il Coordinamento Confesercenti del Valdarno Fiorentino, ha eletto il nuovo presidente e il nuovo coordinamento che sarà così composto: Lisa Silei “Abbigliamento Dream” – Figline; Paola Ghelardi, “Commercio Ambulante Pelletteria - Reggello”; Sabrina Gambassi, “Ti Ci Porto io Viaggi - Incisa”; Sandro Coppi, “Bar Biglietteria Edicola Binario 5 - Figline”; Silvia Capanni, “Caffè il Ritrovo - Incisa”; Gianmarco Fani imprenditore e titolare del negozio di piante e fiori “Le creazioni di Gianna” – Incisa; invitata permanente Rachele Turrini “Undercolors of Benetton – Figline”. Gianmarco Fani appena designato presidente, ha ringraziato tutti i presenti per la fiducia accordata, e ha chiesto il supporto e l’impegno di tutti i colleghi imprenditori in questo nuovo ed importante incarico.

“Commercio, turismo e sinergia tra le attività: partendo da questi temi è fondamentale proseguire una politica di sviluppo e di crescita del nostro territorio; senza dimenticare una particolare attenzione ai nostri centri storici, continuando in un percorso di interscambio con le amministrazioni comunali” – questo il commento del neo presidente Confesercenti del Valdarno Fiorentino Gianmarco Fani.