Giampaolo Giannelli lascia Fratelli d'Italia, il nodo sarà sciolto nei prossimi giorni

Giampaolo Giannelli, capogruppo del centrodestra in Consiglio comunale di Dicomano, portavoce di Fratelli d’Italia per la Valdisieve e responsabile trasporti provinciale per lo stesso partito, esce da FdI. Giannelli conferma l’uscita dal partito, ma non proferisce parola sulla sua nuova collocazione. Anche se la Lega appare al momento attuale il partito più accreditato ad accoglierlo. Il nodo sarà comunque sciolto nei prossimi giorni, con una formale comunicazione da parte dei responsabili provinciali del partito al quale si iscriverà Giannelli. Che, nel frattempo, ribadisce l’impegno per il territorio.