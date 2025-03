Gestione prenotazioni in tre grandi alberghi

H55 Hotels, gruppo alberghiero fondato nel 1955, che consta oggi di tre strutture a Firenze (Grand Hotel Mediterraneo, Hotel Calzaiuoli, Hotel Villa Fiesole) per gli uffici Booking di Firenze cerca un reservation agent che si occupi di gestire le prenotazioni in maniera efficace, dal punto di vista economico, della qualità, della tempistica della risposta seguendo le direttive aziendali e di gestire in maniera attenta ed accurata le richieste pervenute in azienda nell’ottica della redditività aziendale. La posizione richiede la disponibilità a mettersi in gioco in una città dove la pressione turistica è molto alta e di conseguenza il settore ricettivo è uno dei più attivi. Per inviare il proprio curriculum scrivere una mail a [email protected]