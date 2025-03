Gestione di via Empolese. Casini pretende chiarezza

"Fare chiarezza sul trasferimento della strada via Empolese, nel tratto di San Vincenzo a Torri, dalla Città Metropolitana di Firenze al Comune di Scandicci". Approda in Metrocittà il caso della provinciale empolese, sollevato a Scandicci dai consiglieri di Scandicci Civica. A farsene carico è stato il consigliere metropolitano Francesco Casini, che ha presentato una interrogazione. "È essenziale – ha detto Casini – completare il passaggio di proprietà per permettere al Comune di intervenire in maniera più diretta e rispondere alle necessità dei cittadini. L’iter è stato avviato da tempo, ma non si conoscono ancora tempi certi per la sua conclusione. Per questo motivo, abbiamo chiesto di chiarire lo stato del procedimento e se vi siano ostacoli burocratici da superare".