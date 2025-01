Gentilezza nello sport. Il premio a Marco Viani

Assegnato a Marco Viani, presidente di Firenze con Te odv, il premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. La consegna sabato alle 15 a Firenze nella Palestra Gramsci – Istituto Alberghiero Saffi, via del Mezzetta 13. Il premio, nato da un’idea di Gaia Simonetti, ambasciatrice di gentilezza e segretario Ussi Toscana, con Ussi Toscana e l’Associazione Cor et Amor, intende essere una sorta di investitura di ambasciatore di gentilezza nello sport e consiste in una maglia, disegnata dai bambini e valorizza gesti del cuore accompagnati dal rispetto verso le persone che ne sono destinatarie.

"Firenze con Te - recita la motivazione - si è resa protagonista, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, del dono di un pulmino per l’Asd Fiorenza Wheelchair Hockey, squadra di hockey in carrozzina, nata nel 2018. Siamo onorati di consegnare la maglia di ambasciatore alla Gentilezza nello Sport, simbolo del Premio, a Marco Viani, artefice dell’iniziativa, per ringraziarlo per sensibilità e la passione con cui ha portato avanti progetti di sport che hanno come base l’inclusione."