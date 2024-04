Gavinana isola felice. Ma i negozi chiudono. E Sorgane invoca decoro e trasporti

Erika Pontini

Ci sono strade diverse per lanciare un messaggio. Stavolta Papa Francesco non ha usato parole ma ha scelto persone. E lo ha fatto indicando come vescovo di Firenze, una delle Diocesi più antiche e importanti d’Italia, non un semplice prete ma un prete di frontiera, un uomo che rappresenta la sintesi dei temi più cari al Pontefice. Don Gherardo Gambelli ha trascorso gran parte della sua maturità spirituale in Ciad, nell’inferno sociale e economico del mondo, è il cappellano del carcere di Sollicciano, un luogo di umana sofferenza ed è un parroco, come tale vicino alla gente.