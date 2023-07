Gattino in trappola nella fabbrica in fiamme. Lo salvano i vigili del fuoco

Firenze, 19 luglio 2023 – Bloccato tra cumuli di rifiuti andati a fuoco nell’ex fabbrica nella zona nord di Firenze. Ma i vigili del fuoco lo hanno trovato grazie al suo flebile miagolio. Così un gattino è stato salvato da un pertugio tra chili e chili di materiale andato distrutto negli incendi che in questi giorni hanno devastato la ex ditta in via Fanfani.

Durante le operazioni di bonifica dei Vigili del fuoco, che proseguono da due giorni all’interno della fabbrica dismessa e abbandonata, il piccolo gatto è stato recuperato e salvato da morte certa. I Vigili del fuoco durante le operazioni di smassamento hanno udito il richiamo del piccolo felino rimasto bloccato. Immediato il recupero del gattino visibilmente provato, per il quale i Vigili del fuoco si sono attivati per una prima assistenza in attesa dell’arrivo del supporto del personale medico veterinario.