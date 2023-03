Gandola: "Sì, possiamo vincere Ma Fratelli d’Italia venga con noi Sarà un Comune amico della gente"

Il centrodestra campigiano corre per vincere e scommette su Paolo Gandola. Lega, Forza Italia, Udc, Popolo della famiglia, le liste "Cambiare si può" (fa capo all’ex consigliere Gianni Baudo) e "Impegno Vero" (fondata da Gandola) si compattano sulla figura dell’ex capogruppo di Forza Italia per la corsa alla poltrona di sindaco alle amministrative del 14 e 15 maggio. Alla presentazione in grande stile, ieri mattina in piazza Dante, il candidato tuona: "Il centrodestra è qui: adesso siamo sei liste ma tanti altri movimenti arriveranno, come il Partito liberale. Invitiamo gli amici di Fratelli d’Italia a non fare il gioco della sinistra e a convergere con noi, li aspettiamo a braccia aperte". Al momento, il partito della premier Meloni si affida a Antonio Montelatici, sostenuto anche dalla civica "Campi Domani". "

"Da oggi si parte: avanti verso il futuro, per una Campi migliore" dichiara Gandola snocciolando alcuni punti del programma: sì alla tramvia "ma serve un nuovo progetto che salvaguardi il parco di piazza Aldo Moro e occorrerà rilanciare anche il collegamento tramviario verso l’Osmannoro", e sì alla valorizzazione del territorio per "dare un’identità vera a Campi". "Vogliamo un Comune amico dei cittadini" insiste Gandola spiegando l’idea di aprire alcuni uffici il sabato e la volontà di istituire un assessorato "che sappia dare risposte alle piccole problematiche quotidiane". Sul sociale, "un maggiore coordinamento tra associazioni e privati per fornire servizi al passo con i tempi", mentre sulla sicurezza "subito il terzo turno della municipale, l’ampliamento dell’organico dei carabinieri e nuove forme di collaborazione con il commissariato di Sesto".

B. B.