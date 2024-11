Gamberini (Legacoop): “Serve fondo di adeguamento prezzi”

Firenze, 8 novembre 2024 - “Abbiamo la necessità di rinnovare il fondo per l’adeguamento dei prezzi nel settore dell’edilizia" e serve “l’introduzione di un fondo adeguamento prezzi per il settore dei servizi. Oggi c’è poca consapevolezza degli effetti che potrebbe avere la mancata riconferma di questi fondi”, “il rischio sincero che si blocchino la maggior parte dei cantieri del nostro Paese è abbastanza evidente se non verrà approvata quella norma sul fondo di revisione prezzi sull’edilizia”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale di Legacoop, Simone Gamberini, a margine dell'assemblea di mandato nazionale di Legacoop Produzione e Servizi a Firenze. “Siamo preoccupati – ha aggiunto - anche perché il ciclo economico è chiaramente rallentato, abbiamo un problema sia sui mercati europei che per la situazione geopolitica internazionale che non vede oggi risposte in termini di politiche industriali o di politiche di sostegno agli investimenti che a nostro avviso in questa manovra dovevano esserci per sostenere in modo opportuno il sistema economico”.