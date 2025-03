Gambelli: "La Cappella di Casa Carità diventa una chiesa giubilare". E sul concetto di amore cita Jim Carrey

"Ho voluto che nella nostra Diocesi a partire dall’inizio di questa Quaresima fino alla chiusura del Giubileo la cappella della Casa della Carità di via Corelli fosse un’altra delle chiese giubilari in cui è possibile ricevere l’indulgenza con le consuete indicazioni". Lo ha annunciato l’arcivescovo Gherardo Gambelli durante la Messa celebrata nel Mercoledì delle Ceneri. "La visita e la preghiera in questo luogo – ha spiegato – diventino un’occasione per interessarsi alle attività della Caritas diocesana e impegnarsi in esse".

Nell’omelia, l’arcivescovo ha preso spunto da una scena del film “Una settimana da Dio“, blockbuster del 2003 con Jim Carrey per illustrare il concetto cristiano di amore. A un certo punto il protagonista "protesta con Dio: se non può obbligare la sua ragazza ad amarlo, Dio non lo ha reso davvero onnipotente come lui, lo ha preso in giro. Dio però lo spiazza. Gli risponde che nessuno può obbligare un altro essere umano ad amarlo, nemmeno Dio stesso. Perché il criterio supremo dell’amore non è la passione. Il criterio supremo dell’amore è la libertà".