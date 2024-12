Gambelli: “Chiamati a testimonianza più coraggiosa di pace nel mondo”

Firenze, 8 dicembre 2024 - "In Maria troviamo un anticipo di ciò che la Chiesa è chiamata a diventare: sposa di Cristo, senza macchia né ruga, splendente di bellezza. Ci affidiamo all'intercessione di Maria perché la riforma sinodale della Chiesa possa essere sempre più vissuta da tutti i suoi membri con convinzione, soprattutto in questo tempo in cui siamo chiamati a una testimonianza più coraggiosa e profetica di pace nel mondo". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli, nell'omelia proclamata oggi oggi in Cattedrale nella Solennità dell'Immacolata. "In questo tempo di Avvento - ha anche detto mons.Gambelli - siamo invitati a vigilare affinché i nostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Lo Spirito Santo che è sceso su Maria scende ora anche su ognuno di noi per alleggerire i nostri cuori e infondere in noi il coraggio di credere che un mondo diverso è possibile". "Papa Francesco - ha ricordato - ci invita spesso a credere nella rivoluzione della tenerezza: 'Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire permesso, scusa, grazie. Eppure, ogni tanto, si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza'”.