Galliano diventa una discoteca. Torna ’Back To’

La piazza principale di Galliano, si prepara a diventare, una grande discoteca a cielo aperto. "Back to…" è il contrassegno di questa serata speciale, piena di musica e con tanti giovani che affolleranno la piazza per ballare fino a tarda notte. Stavolta sarà "Back to Star Wars". Così come gli anni scorsi il tema musicale era sempre riferito a qualche "cult". La festa propone infatti ogni volta un tema diverso. Nata come party anni ‘90, si è evoluta poi in un format musicale incentrato sugli anni ‘80, ‘90 e 2000, fino all’edizione dello scorso anno "Back to Festivalbar" in onore della manifestazione canora. Ritorno al futuro, Bubble Bobble, Baywatch, Jungle, Chupa Chup, Beverly Hills, sono solo alcune delle icone che hanno ispirato questa festa. "Questi riferimenti agli anni ’90 – dice Beatrice Belli, del gruppo dei giovani che organizzano l’evento di sabato prossimo – non sono casuali, e hanno per noi una particolare suggestione. Al di là del fatto che la gran parte del nostro gruppo è nata proprio negli anni ’90, Galliano è un paese che a lungo è sembrato rimaner fermo agli anni ’90: vivere qui è come vivere in quegli anni, soprattutto per la vicenda della copertura telefonica ma non solo". Il riferimento è alla quasi totale assenza – durata fino a non molti mesi fa – di collegamento per cellulari e internet. Tanto che Galliano fu scelto da Netflix, per la promozione di un programma, proprio per la sua mancanza di collegamenti telefonici. E nello spot si raccontava di questa vita senza internet e cellulari. Ora le linee telefoniche funzionano meglio, ma la voglia di un salto musicale all’indietro nel tempo c’è tutta, e sabato sarà una notte stellare e a tutto volume, con Nick DJ, Sauro Megli e Vanni Mc Fly che si alterneranno alla consolle, spaziando dalla disco dance anni ‘80 alle hit degli anni ‘90 fino ai tormentoni degli anni 2000. "Vogliamo – conclude Belli – regalare una volta l’anno al nostro paese un evento musicale e di ballo, e divertirci insieme. Si inizierà con la tradizionale cena a base di tortelli e poi tutti in piazza, dove i Dj riproporranno la musica dei tre decenni". Fino alle 3. Paolo Guidotti