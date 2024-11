Gallianese, poker pesante. San Godenzo in forma

Nel girone D San Godenzo e Gallianese protagonisti assoluti della giornata. Il San Godenzo continua la sua marcia battendo per 3-0 il Maliseti. Prima rete di Camara che riceve un lungo lancio del portiere Pecchioli. Nella ripresa sale alla ribalta l’attaccante Clementi (entrato dalla panchina al posto di Zeni) che si scatena e segna due gol di ottima fattura, l’ultimo è un vero eurogol. L’ottimo momento del San Godenzo è rafforzato dal successo di mercoledì in Coppa per 4-2 col Prato Nord. Molto bene la Gallianese che vince 4-1 contro il Casale Fattoria: prime due reti di Alivernini e Coralli, poi Maenza in cattedra autore di due gol strepitosi, il primo dei quali dopo aver superato in slalom tre avversari.

A reti inviolate le gare Aglianese-Settimello e Albacarraia-Sagginale. Colpo grosso del Quarrata che vince 2-1 a Calenzano. Bella prova del Novoli che pareggia 2-2 col Prato Nord; cade in casa la Virtus Rifredi superata 2-1 dall’Atletico Spedalino.

Nel girone E brillante vittoria casalinga del Galluzzo che prevale 2-1 sull’Incisa grazie ai gol degli attaccanti Paoletti al 13’ e Di Tommaso, entrato nella ripresa che realizza al 70’ su rigore. Tre punti d’oro per l’Audace Galluzzo di mister Massi, che raggiunge il terzo posto in classifica scavalcando Barberino Tavarnelle e Castelnuovese. La prima rete nasce da un tiro di Caparrini respinto corto dal portiere Arnetoli e Paoletti come un falco mette dentro. Nella ripresa l’Incisa pareggia con Espinosa al 60’ che supera Volpi con un colpo di precisione. Al 70’ il rigore decisivo: Dallera subisce un netto fallo e Di Tommaso trasforma.

Seconda vittoria consecutiva per il Chianti Nord con decisivo il colpo di testa di Pacini, contro la Dinamo Florentia. La rete del difensore all’inizio della ripresa su azione di calcio d’angolo e colpo di testa di Pacini con palla in rete. Pronta la reazione dei fiorentini della Dinamo con conclusioni pericolose di Ambrosino, Fusi, Bassi e Silvestri, ma il portiere del Chianti Nord Magnelli e l’imprecisione degli avanti ospiti fanno rimanere il risultato bloccato sull’1-0. Finisce in parità a reti inviolate fra Barberino Tavarnelle e Reggello. Scontro al vertice molto bello con il Barberino a lungo in fase offensiva, giocando una partita brillante sul campo della capolista Reggello.

Ottimo Legnaia che batte 4-0 il Vaggio Piandiscò con reti di Silvestri, De Carlo e doppietta Nardi. Il Gambassi sconfigge 3-1 lo Sporting Arno. Colpo di coda del San Clemente che prevale 2-1 sul Porta Romana con reti di Lombardi e Moracci. In parità 1-1 Sancascianese-Castelnuovese.

Francesco Querusti