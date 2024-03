Galleria dell’Accademia. Via ai festeggiamenti in onore di Michelangelo

Oggi è un giorno importante nella storia dell’arte: nel 1475 nasceva Michelangelo Buonarroti e nel 2017 si costituiva l’associazione degli Amici della Galleria dell’Accademia di Firenze, che custodisce il celebre David. "L’associazione degli Amici della Galleria è al nostro fianco dal 2017 - racconta il direttore del museo, Cecilie Hollberg (nella foto) -. È ormai parte integrante di questo museo, è partecipe delle nostre attività che sostiene con impegno e costanza. Siamo grati al lavoro che svolgono in collaborazione con lo staff della Galleria per coinvolgere giovani, fiorentini, italiani e moltissimi stranieri con l’obiettivo di consolidare il legame con il territorio, in modo che sia sempre più forte e radicato". Per festeggiare questo 6 marzo, stasera sono in programma una serie di iniziative speciali: dalle 19 alle 22 apertura straordinaria del museo per tutti i soci degli Amici della Galleria, vecchi e nuovi (ci si può associare direttamente all’entrata). La serata, introdotta dal direttor Hollberg, prevede una visita esclusiva alla mostra del pittore fiorentino Pier Francesco Foschi, con Elvira Altiero responsabile del dipartimento storico-artistico della Galleria, e con Nelda Damiano, Pierre Daura Curator of European Art, Georgia Museum of Art, University of Georgia, che hanno curato l’esposizione con Hollberg e Simone Giordani, docente di Storia dell’arte.