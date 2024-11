Galleria dell’Accademia, al via il restauro della Madonna col Bambino di Spinello Aretino

Firenze, 21 novembre 2024 - Il trittico Madonna col Bambino in trono e quattro angeli fra i santi Paolino, Giovanni Battista, Andrea e Matteo di Spinello Aretino ha lasciato la Galleria dell’Accademia di Firenze per essere sottoposto a un complesso lavoro di restauro che durerà 12 mesi circa. Durante questo periodo, al suo posto, sarà possibile ammirare la Madonna col Bambino in trono fra i santi Giovanni Battista e Zanobi di Niccolò di Pietro Gerini (1395-1400 ca.), opera precedentemente non esposta. Spinello di Luca detto Spinello Aretino fu un protagonista della pittura in Toscana fra la fine del Trecento e l’inizio del secolo successivo, punto di riferimento per molti artisti del periodo. Le numerose commissioni ricevute – ad Arezzo e nelle principali città toscane, quali Firenze, Lucca, Pisa e Siena – testimoniano il considerevole apprezzamento nei confronti del pittore.

Il trittico, punto fermo nella ricostruzione della personalità artistica del suo autore in quanto firmato e datato 1391, fu commissionato dal mercante lucchese Paolino di Simonino di Bonagiunta, per l’Oratorio di Sant’Andrea a Lucca. I quattro santi raffigurati nei pannelli laterali rendono omaggio a Sant'Andrea, titolare della chiesa, e ai nomi del donatore e dei suoi fratelli. Il dipinto risulta mancante delle cuspidi e dello zoccolo. Il restauro si articolerà in diverse fasi precedute da una campagna di imaging fotografico che consentirà una conoscenza più dettagliata dei materiali e delle tecniche esecutive. Dagli studi preliminari effettuati si evince che la pala d’altare ha subito restauri riferibili, probabilmente, al periodo antecedente all'acquisto da parte delle Gallerie fiorentine (1850) e al conseguente ingresso alla Galleria dell’Accademia di Firenze. L’intervento, affidato a un team di esperti - Andrea e Lucia Dori, Roberto Buda e Ottaviano Caruso - si è reso necessario per recuperare la leggibilità dell’opera nel rispetto del suo tempo vita. La superficie pittorica si presenta infatti offuscata e imbrunita da un insieme di polveri e sovrammissioni di varia natura alteratesi nel tempo. Le graduali operazioni di pulitura e di reintegrazione contribuiranno a ripristinare l’equilibrio formale e cromatico della superficie pittorica. La Direzione dei lavori è affidata ai funzionari della Galleria dell’Accademia di Firenze, Dott.ssa Elvira Altiero e dottoressa Eleonora Pucci.