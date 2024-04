Galleria A1, via il cemento armato. Sul tetto arriva un giardino pensile

Giardino pensile sulla galleria dell’A1 a Casellina: siamo alla stretta finale. Da domani, comincia infatti la realizzazione delle rampe di accesso alla zona verde e all’area sportiva di via Respighi. Sono gli interventi finali che permetteranno finalmente ai residenti di accedere a quest’opera ambientale, realizzata sul tetto di cemento armato della galleria. Un intervento corposo che andrà avanti fino al prossimo 27 giugno, con quasi due mesi di cantieri. La complessità delle lavorazioni ha fatto sì che la polizia municipale abbia studiato una serie di provvedimenti che sono stati inseriti in un’ordinanza valida per tutto il periodo dell’intervento. Per il momento, da domani, sarà istituito il divieto di sosta 0-24, con rimozione forzata, in via Respighi, a margine della corsia con direzione verso via di Casellina, per un tratto di circa 40 metri dall’intersezione con via Pisana. In quest’area non sarà possibile neppure il transito pedonale, visto che la carreggiata è stata ridotta. Stesso provvedimento (con divieto di sosta, transito pedonale, restringimento di carreggiata e limite di 30 all’ora) è stato istituito in via Respighi, in direzione via di Casellina, per un tratto di 40 metri misurati dall’intersezione con viuzzo del Padule. Nel maggio dell’anno scorso, Autostrade per l’Italia ha consegnato il campo da calcio a 11, due campi per il calcio a 5, un edificio destinato a bar, un altro per spogliatoi e un parcheggio. I nuovi spazi nascono con la volontà di armonizzare e ricollegare un territorio e un tessuto urbano divisi nel secolo scorso dal tracciato dell’Autostrada del Sole, restituendo di fatto alla cittadinanza aree con nuove funzionalità e grandi potenzialità. In tutto ciò, circa 1.100 metri di piste ciclabili svolgono un ruolo fondamentale di collegamento, restituendo continuità all’bitato e al Comune nel suo complesso. Grazie al programma di interventi, del valore di circa 12 milioni di euro, sulla parte superiore della galleria sarà fruibile un giardino pensile di circa 17 mila metri quadrati, con una piazza centrale e percorsi laterali pavimentati. Sul lato della galleria di via Respighi, inoltre, un edificio su tre livelli, con ascensore, ospiterà una palestra al piano terra e rappresenterà di fatto l’ingresso principale di risalita al giardino pensile. Il piano di riqualificazione rientra nell’ambito dei lavori a beneficio del territorio previsti da Autostrade per l’Italia per l’ampliamento della terza corsia.