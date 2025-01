Gabriella Bruschi è la nuova presidente del Comitato Uisp di Firenze

Firenze, 18 gennaio 2025 - Gabriella Bruschi è ufficialmente la nuova presidente del Comitato Uisp di Firenze per il quadriennio 2025-2028. Questo l’esito del congresso elettivo che si è svolto presso i locali de Le Terrazze Michelangelo nell’intera giornata di sabato 18 gennaio 2025. Bruschi succede a Marco Ceccantini che aveva guidato il Comitato fiorentino per otto anni e che quindi non era più rieleggibile. Per lui appuntamento al congresso regionale che si terrà il prossimo 15 febbraio nel quale Ceccantini si presenta come unico candidato alla presidenza e appoggiato di fatto da tutti i Comitati territoriali. Gabriella Bruschi, nuova presidentessa, è tra i consiglieri dell’Uisp Firenze dal 2014. Dal 2000 al 2009 è stata segretaria dell’Associazione podistica G.S. Città di Sesto e responsabile dell’organizzazione degli eventi della società. Dal 2009 al 2014 è stata Consigliera delegata allo sport del Comune di Sesto Fiorentino e dal 2014 al 2015 presidente del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino, dove è stata consigliera comunale dal 2016 al 2018 mentre dal 2018 al 2021 assessora allo sviluppo economico, attività produttive, commercio, mercati, rapporti con le categorie economiche, turismo e agricoltura. Ricopre attualmente il ruolo di presidente dell’Associazione Intercomunale Anziani O.d.v , ente del terzo settore. Marco Ceccantini, che ha guidato il Comitato negli ultimi 8 anni, dopo aver ringraziato tutti i collaboratori, i Consiglieri e tutti coloro che sono stati coinvolti nell’attività per la collaborazione e per aver “fatto squadra” ha concluso la sua relazione con queste parole, mutuate da Nelson Mandela: “Lo sport ha il potere di unire le persone come poco altro può. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione. E’ più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni”. Poi, dopo la standing ovation della platea, ha lanciato il nome di Gabriella Bruschi, presentandola come colei che gli succederà. Gabriella Bruschi, a chiusura della sessione mattutina, ha aperto il suo intervento citando il compianto ex CT del ciclismo italiano, Alfredo Martini, uomo di grande spessore umano oltre che di competenza, peraltro suo concittadino. Ha poi ricordato gli anni difficili del Covid e di come la Uisp Firenze ha trovato nuove modalità per andare oltre. Il nuovo consiglio direttivo provinciale fiorentino di Uisp Firenze sarà composto da Gabriella Bruschi, Catia Ballotti, Giovanni Buti, Stefano Ceccarelli, Bruno Chiavacci, Stefano Coletti, Franco Dardanelli, Francesco Giovanni De Razza, Fabrizio Falatti, Maria Luisa Fancello, Alberto Formigli, Franca Francato, Marco Gamannossi, Lucrezia Iurlaro, Luca Lanzoni, Daniela Lunatici, Alessandro Matteini, Stefano Nistri, Alessandro Piccardi, Maria Grazia Pugliese, Claudia Rossano, Simone Tilli, Aniello Veneri, Lisa Vieri, Simona Zatteri. Tantissimi gli ospiti e gli interventi nelle ore che hanno preceduto i lavori di votazione e scrutinio. Nominata presidente del congresso Lucrezia Iurlaro, dell’associazione Toccaanoi, con vicepresidente Cosimo Guccione, presidente del Consiglio comunale di Firenze: “Con il lavoro di Uisp Firenze di questi anni abbiamo potuto migliorare la città”, ha sottolineato. In precedenza si erano susseguiti gli interventi degli ospiti Andrea Faggi, presidente provinciale AICS, e Roberto Posarelli, presidente provinciale CSI. Poi il ricordo di Marcello Morganti, scomparso di recente, con l’attestato e la pergamena consegnati da Ceccantini alla figlia Marcella. Subito dopo, ecco il saluto dell’assessore allo sport Letizia Perini. “Se la città di Firenze è quello che è oggi soprattutto dal punto di vista sociale, sportivo e di volontariato – ha detto tra l’altro - lo si deve in buona parte alla Uisp che in questi anni ha cercato di fare attività e politica nei luoghi sociali, insieme a tutte le società affiliate, politica che in questo caso è sinonimo dei valori positivi che si porta dietro”; e anche “mi sono accorta soprattutto in questi mesi da assessore allo sport che gli operatori Uisp hanno cura di conoscere le storie personali delle persone e degli atleti con cui lavorano”. “Un grande grazie a Marco Ceccantini per aver costruito insieme al Comune di Firenze le politiche sociali. So che continuerà a voler vedere crescere ancora l’Uisp Firenze. In Gabriella Bruschi che gli succederà ho trovato già una persona disponibile e sensibile e sono sicuro che collaboreremo con grande profitto anche con lei”. Intervenuti poi, nell’ordine, Mirco Dormentoni, presidente del Quartiere 4, Serena Perini, presidente del Quartiere 3, Giampiero Fossi sindaco di Signa, Mirio Bogani, assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa, Marco Burgassi, consigliere comunale di Firenze e già presidente della Commissione sport del Quartiere 4, Nicola Tesi, segretario generale Uisp di Pistoia, Gabriele Bonaiuti, presidente di Arcigay Firenze, Stefano Gambella, assessore al bilancio del Comune di Pontassieve, Alessandro Scali, segretario regionale di Uisp Toscana (“Il post covid ha fatto scomparire d’improvviso il 30 per cento delle attività del terzo settore in alcune zone della Toscana, pensiamo a quale danno questo ha fatto per quei territori: la Uisp è un bene comune, ed è fondamentale per il tessuto sociale”), Cecilia Del Re, consigliera comunale del Comune di Firenze ed ex assessore della Giunta comunale, Mattia Canestri, assessore allo sport del Comune di Pontassieve, Andrea Cammelli, responsabile del settore camminate e sicurezza dell’Uisp Firenze, Chiara Stinghi, responsabile Giovani Uisp Firenze, Serena Spinelli, assessore della Regione Toscana con tra le altre le deleghe a marginalità sociali e terzo settore, Alberto Formigli, responsabile urbanistica Uisp Firenze, Erasmo Palma, responsabile nazionale settore formazione Uisp, Damiano Sforzi, assessore allo sport del Comune di Sesto Fiorentino, Maria Grazia Pugliese, responsabile formazione Uisp Firenze, Fabrizio Giorgetti, responsabile nazionale Uisp settore pallavolo, Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana, Laura Sparavigna, assessora con svariate deleghe del Comune di Firenze tra cui quella alla gestione del personale e membro di Giunta Uisp Firenze che ha parlato in modo molto caloroso anche delle sue esperienze dentro l’associazione, Giovanni Buti, responsabile del settore ciclismo dell’Uisp Firenze, Gianni Taccetti, presidente Coni provinciale fiorentino. A distanza è arrivato anche il saluto dell’attuale presidente regionale Uisp Lorenzo Bani, impossibilitato a presenziare per motivi di salute Tutti hanno tra le altre cose fatto i complimenti al presidente uscente per il lavoro svolto, con l’augurio di proseguirlo con immutata energia ed efficacia nel prossimo incarico alla guida del Comitato regionale, e l’in bocca al lupo e il sostegno alla presidente entrante. Infine, come detto a chiusura della sessione mattutina, l’intervento della presidentessa in pectore, Gabriella Bruschi. Nella sessione pomeridiana l’assemblea accoglie l’arrivo di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp. La torta beneaugurale, suddivisa in quattro parti con le lettere a formare la scritta U I S P. Tiziano Pesce nel suo intervento ha ribadito l’adesione ai valori dell’Uisp all’antifascismo. “Per noi è semplice parlare di realtà sociali e di sport in contemporanea. Immaginiamo il nostro futuro con la maggiore consapevolezza di tutti di far parte di un’unica associazione nazionale che trova la forza soprattutto nei Comitati territoriali, fino alle singole realtà sociali sparse sul territorio, e che poi trova lo snodo naturalmente nei Comitati regionali che ne coordinano l’attività. Sottolineo oggi il testimone che passa da Marco Ceccantini a Gabriella Bruschi, che ringrazio per la disponibilità che ha dato. Dobbiamo essere orgogliosi perché ciascuno di noi è un pezzetto di percorso che fa la storia di questo Paese. Abbiamo sempre voglia e bisogno di imparare, ma si sta delineando una fotografia molto chiara di ciò che significa fare promozione sportiva in questo Paese. Tra oggi e domani si chiude una cavalcata di 116 congressi territoriali e ringrazio il Comitato fiorentino e tutti gli altri che, mettendo a segno una grande profusione di energia e impegno, stanno avendo grandissima partecipazione e sale gremite come questa. Ribadisco anche che il livello nazionale e il sottoscritto sono sempre a vostra disposizione per dare una mano e partecipare”. Gli interventi della sessione hanno trattato soprattutto di aspetti operativi e del futuro prossimo di Uisp Firenze e si sono aperti con Andrea Ciulli, consigliere comunale di Firenze, Maurizio Vannelli, consigliere regionale Uisp, Irene Bandini, tesoriere dell’Associazione Toccaanoi, Luca Ranzoni, responsabile Uisp Firenze su integrazione e interrelazione, Bruno Chiavacci, responsabile Terzo settore Uisp Firenze, Massimo Mori, presidente società sportiva Nuovo Orizzonte; poi Emilio Lastrucci responsabile Uisp Firenze del settore sociale, che ha ribadito che le iniziative portate avanti in questi anni hanno un percorso di continuità già tracciato insieme alla presidente entrante; Daniela Lunatici, responsabile anziani e attività fisica adattata di Uisp Firenze. Alessandro Pelli, uno degli operatori Uisp all’interno del carcere che ha anticipato l’ingresso tra le attività Uisp del calcio camminato. Gianfranco De Razza, responsabile del sociale Uisp Firenze, Alessandro Marchi, responsabile società Iride. L’assemblea ha poi approvato all’unanimità una proposta di ordine del giorno a sostegno della risoluzione sullo Ius Soli Sportivo già presentata al Consiglio comunale di Firenze con primo firmatario il delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano che subito dopo ha preso a sua volta la parola. Armentano ha ricordato di come l’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana, gestite nell’organizzazione da Uisp Firenze, per la prima volta hanno avuto una contemporaneità temporale, non separando così l’attività sportiva dei normodotati da quella dei diversamente abili. In collegamento video è intervenuta Alessandra Nardini assessora alle pari opportunità, rapporti con università e ricerca scientifica della Regione Toscana.

Maurizio Costanzo