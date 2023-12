Nardella: “Il Gabinetto Vieusseux va valorizzato e promosso”

Firenze, 11 dicembre 2023 - “Il Gabinetto Vieusseux è una istituzione culturale storica, finanziata quasi esclusivamente dal Comune. Ha un patrimonio di conoscenze, di risorse archivistiche e culturali straordinario, va valorizzato e promosso, mi auguro che sempre più fiorentini lo possano conoscere”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine del convegno 'Una Patria senza confini?', in corso a Palazzo Vecchio. Nardella ha dichiarato che “il Gabinetto Vieusseux si apre sempre di più alla cittadinanza, alla comunità, attraverso incontri di questo tipo che ci aiutano a riflettere sulla nostra identità, sul ruolo della cultura nella società visto che troppo spesso la cultura viene considerata” non in primo piano “nella società”.

Nel pomeriggio al convegno interverrà anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Ho sentito il ministro stamani, purtroppo non ci potremo vedere ma lo accogliamo con rispetto e piacere qui a Firenze – il commento di Nardella -. Ci vedremo nei prossimi giorni per fare il punto su tutte le questioni culturali che riguardano la nostra città”.