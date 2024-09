Futuro dell’agroalimentare. Banche e ruolo di supporto

Qual è il ruolo delle istituzioni bancarie a supporto del settore agroalimentare? E come favorire innovazione e sostenibilità? Sono le domande al centro dell’evento di martedì 24 settembre (ore 17) all’Auditorium Camera di Commercio di Firenze. Il convegno, che fa parte del ciclo d’incontri su La banca come acceleratore nell’innovazione e sostenibilità del comparto agroalimentare si concentrerà su Finanza e sviluppo per l’ecocompatibilità dell’agrifood toscano, con la partecipazione delle principali realtà istituzionali ed economiche del territorio. Obiettivo dell’evento, inserito in un più ampio progetto di Bper Banca, in collaborazione con Qn Economia, è esplorare come il settore finanziario possa fungere da catalizzatore per lo sviluppo innovativo e sostenibile della Toscana agroalimentare. Il confronto si aprirà con i saluti istituzionali di Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze; Eugenio Giani, presidente della Regione e Sara Funaro, sindaca di Firenze.

Il primo panel, moderato dalla vicedirettrice Cristina Privitera e dal giornalista de La Nazione Guglielmo Vezzosi, sarà dedicato a Le sfide dell’Agrifood con Riccardo Bozzi, presidente della Scuola di Agraria di UniFi e Simone Orlandini, vicepresidente dell’Accademia dei Georgofili e direttore del Dagri di Unifi. Del ruolo delle banche nell’innovazione del settore parlerà quindi Giuseppe Sibilla, responsabile rete commerciale Bper Banca.

Il secondo panel, moderato da Sandro Neri, responsabile di Qn Economia, sarà dedicato a "Finanza verde e sostenibilità nel comparto agrifood con: Dario Nardella, membro della Commissione agricoltura del Parlamento europeo; Marco Cappellini, direttore generale Giorgio Tesi Group; Antonio Donato, managing director Tenute del Cerro; Oliviero Giacomo Falconi, responsabile servizio Agribanking di Bper Banca; Walter Giorgi, responsabile marketing Salumeria di Monte San Savino.

"Bper Banca ha una struttura commerciale capillare su tutto il territorio nazionale, in grado di essere al fianco delle aziende – spiega Giuseppe Sibilla, responsabile rete commerciale di Bper Banca -. Oltre al lavoro di consulenza della nostra struttura di Agribanking, ci attiviamo anche per proporre occasioni di incontro, aiutando tutti i player del settore a focalizzare opportunità, criticità ed evoluzioni del settore".

"L’agroalimentare è un comparto molto importante per l’Italia - ha proseguito Oliviero Giacomo Falconi, responsabile servizio Agribanking Bper Banca - primo Paese per Dop, Igp e Stg con tutela su 840 prodotti. Bper Banca ha creato una struttura ad hoc, il Servizio Agri Banking, che oltre ad offrire consulenza qualificata studia le evoluzioni degli scenari e il quadro normativo".

Lisa Ciardi