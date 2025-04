Tramvia affollata, i ladri accerchiano un’anziana e la derubano

Firenze, 29 aprile 2025 – Circondata e borseggiata in tramvia: vittima Gisella, una signora anziana, che ieri mattina, 28 aprile, si è ritrovata improvvisamente senza portafoglio e occhiali. La donna è salita a bordo di Sirio in piazza Paolo Uccello a Firenze in direzione Scandicci e una banda di ladri ha approfittato del mattino quando il convoglio è pieno come una scatoletta di sardine tra studenti e pendolari.

“È entrata nel tram ed era molto affollato, è stata subito accerchiata da un gruppetto di uomini – racconta la figlia, la cui madre è ancora scossa – Si è resa conto subito che qualcosa non andava e ricorda bene le facce di questi. Sospettava fin da subito quello strano accerchiamento che volessero borseggiarla. Quindi è scesa subito ma ormai era tardi: le avevano già rubato il portafoglio e gli occhiali dalla borsa. È successo tutto molto veloce”.

La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri. I soldi ormai saranno persi, ma la famiglia fa appello: “Chi dovesse trovare qualcosa, fossero anche solo i documenti (che potrebbero essere stati abbandonati da qualche parte lungo la tratta tramviaria, ndr), è pregato di consegnarli ai carabinieri”.